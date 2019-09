Cebra se convirtió en una celebridad en África por su apariencia

Un ejemplar de cebra que tiene puntos en lugar de rayas, y que es de color café con negro, producto de una variación genética, se ha vuelto una celebridad por sus características físicas en África.

Según el sitio Botanist Adventures, el animal, que nació en la reserva natural de Masái Mara, en Kenia, posee una alteración en sus genes ligada al melanismo y opuesta al albinismo; esto es causado por una acumulación de melanina pigmentada oscura en la piel.

A pesar de que su apariencia es diferente a las demás cebras del lugar, no ha sido excluida por el grupo.

En junio, una investigación publicada en Journal of Natural History, reveló que las rayas de las cebras sirven para regular su temperatura corporal, lo que anteriormente se presumía que era para protegerse de insectos.

En tanto, la revista Royal Society Open Science explicó que las rayas también funcionan para repeler mosquitos, debido a que disminuyen la polarización de la luz reflejada, lo que las hace menos atractivas para los insectos, según publicó Infobae.

Uno de los problemas a los que se podría enfrentar este animal, es que producto a su particular apariencia puede resultar más llamativa para los depredadores.

Cabe destacar que la semejanza entre las cebras dificulta a los leones en la elección de su presa ya que escogen a la más pequeña y vulnerable.

