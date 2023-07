Níger: Militares dan golpe de Estado y retienen al presidente

El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, que fue destituido anoche por una junta militar golpista y que se encuentra retenido en el Palacio Presidencial, llamó a proteger los logros democráticos conseguidos "con tanto esfuerzo".

"Se van a salvaguardar los logros obtenidos con tanto esfuerzo. Todos los nigerinos apegados a la democracia y a la libertad velarán por ello", publicó hoy en su cuenta en las redes sociales Bazoum, en su primera reacción tras el golpe de Estado.

COUP D'ETAT IN NIGER

- Group of soldiers appear on state TV

- Announce President Bazoum has been removed

- Order 7 pm-5 am nationwide curfew

- Borders closed until further notice

- Bazoum appears to have been detained

- Niger is Western ally in fight against terror pic.twitter.com/iHJ3XbaF1s