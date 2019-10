Alemania: Tras ataque en Halle, resurge el temor al terrorismo neonazi

El ataque del miércoles en la ciudad alemana de Halle suscitó una gran conmoción, y cientos de personas se reunieron esa misma noche en el centro de la ciudad para colocar velas en memoria de las víctimas.

También hubo reacción en Berlín, donde la canciller Angela Merkel participó en un mitin frente a una sinagoga: "Mi objetivo, y el de los responsables políticos, es hacer todo lo posible para que puedan vivir en seguridad. Y este día nos muestra que no es suficiente, que debemos hacer aún más".

Este jueves se juntaron decenas de personas delante de la sinagoga de Halle, con flores y velas.

Entre ellas estaban líderes políticos, como la presidenta del Concejo Municipal de Halle, Katja Müller, del partido de izquierda Die Linke: "Desde el miércoles, el peligro está aquí y ya no podemos vacilar. Debemos reaccionar aún más que en el pasado, no relativizar nada y no hablar sólo de casos individuales".

Falta de protección "escandalosa"

"Desafortunadamente, el terrorismo de extrema derecha a menudo causa víctimas en Alemania. Y cada vez, oímos hablar de 'señales alarmantes'. Está bien que vengan a mostrarnos su solidaridad, pero el que se dice sorprendido no conoce la vida de los judíos en este país", denuncia Igor Matviyets, presente para la ocasión.

La comunidad judía está más preocupada que nunca y denuncia el aumento del antisemitismo en Alemania. Su líder, Josef Schuster, consideró como "escandalosa" la falta de protección policial delante de la sinagoga de Halle.

Una "vergüenza para Alemania"

El ataque, por supuesto, salió en primera plana de todos los periódicos. Para el popular diario Bild, "el autor del atentado es el único responsable. Pero ha sido alentado en sus acciones por una sociedad civil que no adopta una postura clara contra el antisemitismo. Es un mensaje descorazonador debido a nuestra historia. Es una vergüenza para Alemania".

Varios periódicos ven esta tragedia como una nueva dimensión de la violencia antisemita.

"El terrorismo de extrema derecha se siente tan fuerte como en 1933. No duda en expresarse públicamente", se puede leer en la prensa.

Los expertos denuncian el creciente peligro del terrorismo de extrema derecha en Alemania. Hace cuatro meses, un líder cristianodemócrata a favor de la política migratoria de Angela Merkel fue asesinado a quemarropa.