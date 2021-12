Adiós a la era Merkel: El socialdemócrata Olaf Scholz ascendió al poder

El socialdemócrata Olaf Scholz fue elegido esta jornada como canciller federal por el Parlamento alemán (Bundestag), donde su partido y sus futuros aliados de gobierno, los Verdes y el Partido Liberal (FDP), tienen la mayoría.

El canciller electo obtuvo el respaldo de 395 votos, frente a 303 en contra y 6 abstenciones. Su alianza con los verdes y los liberales suma en el Bundestag 416 escaños del total de 736, aunque el número de diputados presentes era de 707.

Scholz, de 62 años, sucede en el cargo a la conservadora Angela Merkel, que traspasará el poder tras 16 años a quien ha sido vicecanciller y ministro de Finanzas de su última gran coalición.

