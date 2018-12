Derrame de chocolate provocó una emergencia en Alemania

Como si fuera un comercial de un famoso cereal, un accidente terriblemente dulce se produjo en la ciudad alemana de Werl, donde casi una tonelada de chocolate se derramó este lunes en la calle.

La masa de chocolate provenía de una fábrica de bombones cercana y causó un llamado de emergencia a los bomberos que acudieron en masa. Debieron remover el material con palas, no con la lengua, según informó la agencia DPA.

Unos 25 bomberos debieron emplear palas, agua caliente y sopletes durante dos horas y media para limpiar la cobertura del asfalto y evitar accidentes. Lamentablemente, todo el chocolate fue desechado. El riesgo era que el suelo quedara resbaloso.

Si el accidente en el productor de bombones hubiese sido en el momento de mayor producción "habría sido una catástrofe", de acuerdo a medios locales. El defecto técnico de la caldera se solucionó y la producción se retomó este miércoles.

