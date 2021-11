Dueño de La Red fue procesado por "tentativa de estafa" en Argentina

El empresario televisivo Remigio González González, conocido por su apodo "el Fantasma", quedó procesado en Argentina, acusado del delito de "tentativa de estafa", en una causa que involucra a su ex abogado por la propiedad del Canal 9 del vecino país.

Fue la jueza María Servini quien dictó la resolución sobre el ciudadano méxico-guatemalteco, propietario de diversas señales televisivas en América Latina a través de Albavisión, entre ellas la chilena La Red.

El jurista Carlos Lorefice Lynch acusa que "el Fantasma" operó para despojarlo de bienes de su propiedad, pues es dueño del 65% de las acciones del Grupo Belleville Holdings LLC, titular de Canal 9.

"En septiembre de 2007 adquirió a Televideo Services Inc. el 5% de sus participaciones en Grupo Belleville Holding y González González intervino en esa operación en representación de Televideo. Más adelante compró un 60% más de esas acciones, de manera tal que resultó ser propietario del 65% del paquete accionario de Grupo Belleville Holding. Por ambas operaciones Lorefice Lynch acordó pagar a Televideo Services Inc. US$ 16.000.000 y una deuda que la compañía tenía de 4 millones de dólares. Lorefice Lynch dijo que ejerció la propiedad del 65% de la sociedad dueña del canal ante el Estado Argentino y los organismos correspondientes", relata el diario La Nación.

Según la magistrada, González González llegó ante autoridades del estado de Delaware (EE.UU.), donde por cuenta propia y "tal como así había planificado previamente" consiguió un certificado que luego ante Argentina le permitió "desplazar a Lorefice Lynch de su participación" en la propiedad de Canal 9.

Como "las partes objetivamente acordaron una transferencia falsa en la cual Lorefice Lynch era el titular del 65% en apariencia solamente para el beneficio de Televideo, González González no está obligado a cumplir con los documentos que nombran a Lynch como propietario del 65% de Belleville", declaró un juez estadounidense.

"Nos encontraríamos ante una maniobra defraudatoria, pues se habría utilizado la jurisdicción extranjera para que, a la luz de su derecho, se emitiera un acto jurídico que violenta las reglas nacionales en materia de transferencia de activos y en perjuicio de los derechos patrimoniales que, sea por el motivo que fuera, el propio imputado le había otorgado libremente al querellante (Lorefice)", razonó Servini.

"Así, no resulta fácticamente creíble que un empresario con vasta experiencia en los negocios, dueño de un multimedios, alegue que firmó una cesión fraudulenta de acciones en su propio perjuicio, pero que en el mismo momento no firmara el respectivo contradocumento", agregó la jueza trasandina, quien concluye que Lorefice "advirtió la maniobra defraudatoria" que pretendía González González, denunciándolo.

En tanto, otro juez federal argentino -Ariel Lijo- tramita una demanda de "el Fantasma" contra Lorefice Lynch, por fraude, también por la propiedad del citado canal.