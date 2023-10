Patricia Bullrich negó tener "un acuerdo de gobierno" con Javier Milei

La excandidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, negó este miércoles tener "un acuerdo de gobierno" con el aspirante libertario a la Presidencia, Javier Milei, si este alcanza la jefatura de Estado el próximo 19 de noviembre.

"No estamos en un pacto con Javier Milei. Decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó (...) Acá no hay un pacto, no hay un acuerdo de Gobierno", apuntó la exministra de Seguridad, que dijo representar únicamente a la fórmula que integró junto a Luis Petri, quien ratificó que "aquí no puede haber neutralidad" porque esta favorece al oficialismo.

Bullrich fue tercera (23,83%) en las elecciones celebradas este domingo, en las que el candidato de Unión por la Patria (peronismo gobernante), Sergio Massa, se impuso con 36,28% de votos, por delante del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien recibió 29,98%.

La presidenta del partido Propuesta Republicana (Pro), integrante de Juntos por el Cambio, contó que la noche del martes se reunió con Milei y conversaron sobre los duros cruces personales durante la campaña, cuando él la acusó de "montonera tirabombas" en su juventud, en referencia a su pasado en la guerrilla de izquierda peronista Montoneros, y ella lo denunció penalmente por haber insinuado que había puesto explosivos en guarderías.

"Nos perdonamos mutuamente", afirmó Bullrich, y explicó que "hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro".

"Para nosotros, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla", reflexionó la excandidata, de manera que "ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad".

DIVISIÓN EN LA CENTRODERECHA

Bullrich y Petri se pronunciaron a favor de Milei en representación de los 6,2 millones de ciudadanos que los votaron el domingo y dieron libertad de acción al resto de los partidos de Juntos por el Cambio, e insistió que no hay un acuerdo de Gobierno con Milei: "Es una declaración de carácter político estratégico".

Para Bullrich y Petri, la neutralidad con vistas a la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de noviembre es funcional al kirchnerismo y el peligro de "reiniciar" un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Massa, que llevaría a Argentina "a su decadencia final".

"La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Tenemos la convicción de que sólo desde los valores de la república, la transparencia, la lucha contra corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante", remató la líder del Pro.

La otra fuerza mayoritaria del bloque derechista, Unión Cívica Radical, ya se pronunció por la neutralidad de cara al balotaje, misma postura que adoptó la Coalición Cívica, tienda de Elisa Carrió.

El senador Luis Petcoff Naidenoff (Unión Cívica) apuntó que "somos una coalición con 10 gobernadores, con bloques parlamentarios muy fuertes y sólidos, y es en el Parlamento donde se defienden las futuras políticas de gobierno".

"¿Por qué libertad de acción? Porque es la sociedad la que tiene que definir, y esto lo digo porque durante toda la campaña, decíamos que la Argentina estaba presa en la trampa de los extremos, y de la irresponsabilidad del kirchnerismo, que con las reglas del vale todo y por un voto, quemaron las naves", subrayó.