Gobierno de Milei negocia a contrarreloj para impulsar su "ley ómnibus"

Las tensiones entre el gobierno de Argentina, los diputados de las distintas fuerzas políticas y los gobernadores provinciales siguen marcando las últimas negociaciones antes de que la "ley ómnibus", proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei, se debata este miércoles en la Cámara de Diputados.

Inicialmente, el gobierno esperaba afrontar este debate el martes, pero los obstáculos en las negociaciones retrasaron las intenciones del Ejecutivo. Así las cosas, la prensa argentina especula que el debate del miércoles será largo y podría superar las 30 horas de duración.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -que originalmente contaba con más de 600 artículos sobre normas nuevas, a suprimir o modificar- fue presentada por el Ejecutivo argentino el pasado 27 de diciembre.

Hasta la fecha, Milei y sus colaboradores han accedido a recortar algunos de los flecos más polémicos de este paquete de medidas que impactarían de lleno en la vida económica, social y política del país, y que le otorgarían facultades legislativas al Ejecutivo en el marco de una emergencia múltiple.

El último de estos retoques lo introdujo el gobierno el pasado viernes, cuando los libertarios cedieron y retiraron el controvertido capítulo fiscal de la "ley ómnibus".

En la última versión del proyecto a la que ha tenido acceso EFE, y con la que trabajan los equipos negociadores, los planes de reforma de Milei se reducirán a 386 artículos.

Para el vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, la retirada del capítulo fiscal "no fue una cuestión de negociación", sino que "entendíamos que no podíamos seguir perdiendo el tiempo por momentos que no tenían mucho sentido más que retrasar la promulgación de la ley".

"Este gobierno reafirma el camino haca el déficit cero. Es absolutamente irrenunciable. Ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar", recalcó Adorni.

El gobierno cree que la tramitación del proyecto, que tendrá que ser aprobado primero en la Cámara Baja y después en el Senado, debe "seguir avanzando sin ningún tipo de cuestionamiento hacia el resto de la ley".

LOS PRINCIPALES NUDOS

Según los medios argentinos, el principal escollo en las negociaciones entre los libertarios y la oposición están siendo las facultades delegadas al Ejecutivo, aunque preguntado por este punto, Adorni recalcó que "las facultades delegadas en materia fiscal y previsional" ya han sido retiradas.

En las provincias -donde la cuota de poder de la fuerza ultraderechista que lidera Milei, La Libertad Avanza, es nula-, el pulso con el gobierno se centra en los puntos de la "ley ómnibus" que afectan a los sectores ganadero, agrícola, petrolero y minero.

"No sigan tirando de la cuerda porque después ocurren las consecuencias", advirtió este lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos, en una entrevista radiofónica.

En los últimos días, Milei y varios miembros de su gabinete han alertado de que los ajustes a las provincias podrían agudizarse si los gobernadores presionan para que la "ley ómnibus" no salga adelante en el terreno parlamentario.

Precisamente, la filtración de unas palabras del presidente en el gabinete de ministros del 25 de enero, cuando Milei elevó la presión sobre los gobernadores y amenazó con "dejarlos sin un peso", motivó la primera crisis en el corto mandato del libertario con la dimisión del ministro de Infraestructuras, Guillermo Ferraro, salida explicada por "motivos personales", según el Ejecutivo.