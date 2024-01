Milei viaja el sábado a la Antártica junto al director de la OIEA

El presidente de Argentina, Javier Milei, tiene previsto visitar el sábado la Base Antártica Conjunta Marambio, que es la principal puerta de entrada de la logística argentina en el continente blanco, en una visita en la que estará acompañado de tres de sus nueve ministros.

El mandatario partirá este viernes a la ciudad de Río Gallegos (capital de la sureña provincia de Santa Cruz) junto a la canciller, Diana Mondino; los ministros de Defensa, Luis Petri; y el de Interior, Guillermo Francos; el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi; y autoridades militares y técnicas.

En la Antártica está previsto que Milei acompañe a Grossi al lanzamiento oficial de NUTEC Plásticos, que es la iniciativa emblemática del OIEA para abordar el problema mundial que supone la contaminación por ese material.

Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con el Programa Antártico Argentino, con el objetivo de monitorear la contaminación marina a causa de los microplásticos en las costas del continente, así como su eventual tratamiento y reutilización.

Este será el primer viaje del nuevo mandatario lejos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia homónima desde que el economista ultraliberal y líder de La Libertad Avanza asumió la Presidencia del país, el pasado 10 de diciembre.

El viaje a la Antártica se gestó el pasado jueves, cuando el director del Organismo Internacional de Energía Atómica inició su visita a Argentina y fue recibido por Milei en la Casa Rosada.

Aboard 🇦🇷 Irizar icebreaker, Captain Sanchez & Commander Recio showed me a preview of @IAEAorg’s first-ever Antarctic mission. Soon, our team will embark on a month-long journey aboard this vessel to study plastic pollution & microplastics in the Antarctic with #NUTECPlastics. pic.twitter.com/bUPSpVVhwD