Médicos le amputaron la pierna equivocada a una mujer en Argentina

Un dramático caso de mala praxis se vivió en una clínica de Berazategui, Argentina, donde médicos operaron a una mujer para amputarle una pierna. El problema fue que los cirujanos se confundieron y le cortaron la otra.

La víctima es una jubilada de 66 años, identificada como Magdalena, que ya había sufrido la amputación de parte de su pie por la diabetes, según informa Clarín. Los hechos ocurrieron en el Nuevo Sanatorio Berazategui, en Buenos Aires.

La primera cirugía, donde se le cortó parte de la extremidad no tuvo buenos resultados y se tuvo que operar a la mujer para extender la amputación hasta la rodilla. La mujer despertó de la anestesia y se dio cuenta inmediatamente del error.

Magdalena descubrió que la pierna que había perdido era la sana, en un drama doble: aparte del error deberá volver al quirófano para que le amputen la pierna correcta. Eso sí, su familia ya tomó acciones legales.

"El médico estaba muy nervioso, no sabía qué decirme. El doctor es de apellido Cardozo (Gonzalo). No tenía palabras. Justo llegan dos amigas mías, ellas escucharon la discusión, pero no sabía qué decirme...", dijo su hija Mayra a TN.

Es el mismo médico que le había amputado el dedo de la pierna afectada. El pie estaba vendado, había que sacarle esa protección y proceder en esa misma pierna. Tuvimos que llamar a la policía porque no nos daban la historia clínica", agregó.

La joven hizo la denuncia en la Fiscalía y la causa fue etiquetada como "lesiones culposas" y será investigada por la fiscal Karina Santolin.