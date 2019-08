Las hermanas argentinas Mónica Cristina López y Claudia María López, de 62 y 67 años, estaban desaparecidas desde el domingo en la selva de Tucumán, cuando tuvieron su último contacto con familiares. Las mujeres fueron encontradas este martes por la noche por rescatistas y en medio de la desesperación grabaron este video: "No sabemos qué hicimos, agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondía y nos fuimos a reverenda concha de la lora (…) No tenemos la más puta idea de cómo mierda salir. Estamos lastimadas por todos lados. Estamos cagadas de frío. Ya está, no es para repetir”.

