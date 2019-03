El año pasado Nahir Galarza se convirtió en la mujer más joven en Argentina en ser condenada a cadena perpetua, por el homicidio de su ex pololo Fernando Pastorizzo. En una extensa entrevista televisiva desde el encierro, Galarza confesó sufrir acoso de una reclusa lesbiana: "Tengo problemas con ella desde hace rato, porque esta chica que es lesbiana, es policía, y durante mucho tiempo estuvo atrás mío. Al principio yo pensé que era en broma porque teníamos una relación de amigas, nos contábamos todo, y después ella se empezó a confundir y entonces le aclaré que estaba todo bien, me encantaba ser su amiga, pero a mí me gustan los chicos, entonces se enojó y se cortó la relación”, explicó, contando que tuvo que poner una orden de restricción a la convicta.

