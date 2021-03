La ONU pide fortaleza y rapidez para restaurar la democracia en Birmania

La enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, solicitó este viernes fortaleza y rapidez para "detener la violencia y restaurar las instituciones democráticas en Birmania".

"Su unidad es más necesaria que nunca en Birmania", dijo Burgener dirigiéndose a los países del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunieron hoy a puerta cerrada para discutir, por segunda vez, la situación en el país, tras el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.

Sin embargo, el máximo órgano de Naciones Unidas no alcanzó ninguna posición unánime tras el encuentro.

"Estamos discutiendo con nuestros socios del Consejo sobre un producto (final), pero creemos que es muy importante que el Consejo pueda hablar con una sola voz, que podemos pedir el fin de la violencia o la liberación de los detenidos arbitrariamente y el regreso a la democracia", dijo la representante del Reino Unido en este órgano, Barbara Woodward, una vez concluida la reunión.

ARMAMENTO DE GUERRA CONTRA MANIFESTANTES

La enviada de la ONU, aseguró que hasta el momento han muerto unos 50 "inocentes y manifestantes pacíficos", insistió en que hay informes confirmados de que muchas de estas muertes se han producido por armamento real, lo que se considera una violación de los derechos humanos.

"El uso de fuerza letal contra los manifestantes pacíficos contraviene claramente la ley internacional de los derechos humanos", dijo la enviada, cuyo discurso escrito fue difundido por la ONU.

En este sentido, agregó que hay videos grabados de francotiradores militares en sus posiciones apuntando a manifestantes desarmados, así como otros en los que se muestra cómo militares y policías disparan de manera indiscriminada a grupos de personas en distintas partes del país.

"Además, continúan las detenciones y las desapariciones forzosas por todo el país", dijo Burgener, antes de detallar que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en torno a "1.000 personas están detenidas o se encuentran en paradero desconocido desde que fueron arbitrariamente detenidas tras la asonada militar".

POSIBLE EMBARGO DE ARMAS

Poco antes de arrancar la reunión, el director de la ONG Human Rights Watch, Louis Charbonneau, pidió al Consejo de Seguridad la imposición de sanciones a los líderes militares birmanos responsables de las muertes, además de un embargo internacional de armas.

"Ningún país debería estar vendiendo ni una sola bala a la junta militar después de los abusos cometidos contra el pueblo birmano", escribió Charbonneau en su cuenta de Twitter.

Strong statement from UN #Myanmar special envoy @SchranerBurgen1 in #UNSC consultations today: "The international community should not lend legitimacy or recognition to this a regime that has been forcefully imposed and nothing but chaos has since followed." pic.twitter.com/zwPpXqSQUV