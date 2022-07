Sri Lanka prepara el proceso para elegir a un nuevo presidente

El Parlamento de Sri Lanka presentó este sábado el proceso para la selección del próximo presidente, que gobernará de manera interina la nación tras el abandono del cargo y la salida del país del ex jefe del Estado Gotabaya Rajapaksa.

La tarea está en manos de los partidos político que deberán crear acuerdos cuantos antes que permitan dar un cierre a la crisis institucional que se desató en la nación con la dimisión de Gotabaya Rajapaksa.

El Parlamento se reunirá de nuevo el próximo martes para la postulación de los candidatos a presidente de la nación insular, dijo a la Cámara el secretario general del Parlamento, Dhammika Dassanayake.

Los designados deberán estar presentes en el Parlamento y no habrá debate sobre las nominaciones. La votación final si hay más de un candidato la llevarán a cabo el próximo miércoles los 225 legisladores que integran el legislativo.

En caso de que se presente el nombre de solo un parlamentario, ese mismo martes, 19 de julio, "anunciaré que ese parlamentario es seleccionado para ocupar el puesto vacante de presidente", añadió Dassanayake.

LA LIZA

Con las protestas dando tregua a la formación de un nuevo gobierno, la próxima semana recae en la capacidad de los partidos de llegar a acuerdos y dirimir los conflictos entre los líderes políticos y sus ambiciones por el poder.

El opositor Sajith Premadasa anunció que se medirá en la contienda, lo que hará de esta una segunda oportunidad para que el político compita por la presidencia después de que en 2019 quedará en segundo lugar tras la victoria de Gotabaya Rajapaksa.

"Estoy compitiendo para ser presidente. El electorado se limita a 225 diputados con la coalición Gotabaya Rajapaksa dominando los números. Aunque es una lucha cuesta arriba estoy convencido de que la verdad prevalecerá", anunció en Twitter.

Un portavoz del Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), la formación de Rajapaksa, indicó a EFE que una fracción del partido respalda la candidatura del actual presidente interino Ranil Wickrremesignhe para el cargo, mientras que otra fracción apoya a Dullas Alahapperuma, un disidente del partido.

El SLPP ostenta la mayoría de los escaños parlamentarios, por lo que su división supone la necesidad de nuevas alianzas para la selección de un candidato con respaldo suficiente para traer calma al país.

El Sri Lanka Freedom Party (SLFP) del ex presidente Maithripala Sirisena (2015-2019) ha decidido que no apoyará a ningún candidato que compita por la Presidencia el 20 de julio si no se establece una hoja de ruta para el gobierno que se forme de esa elección.

LA CARTA

Gobataya Rajapaksa abandonó Sri Lanka el pasado miércoles a bordo de un avión militar que lo llevó al archipiélago de Maldivas, desde donde abordó el jueves un avión con destino a Singapur, en compañía de su esposa y dos guardaespaldas.

El ex mandatario renunció a su cargo presionado por una revuelta civil que hace una semana asaltó el palacio presidencia obligándole a huir y resguardarse por varios días en un lugar todavía desconocido.

Este sábado, el país escuchó por primera vez el contenido de la carta de renuncia enviada desde Singapur, en la que Gotabaya Rajapaksda aseguró que hizo todo lo que pudo para evitar esta crisis.

"Es mi creencia personal que tomé todas las medidas posibles para abordar esta crisis", indicó en referencia a la debacle económica del país, que tocó fondo en los últimos meses con el agotamiento de las reservas extranjeras.

Una de las principales razones que le impidió trabajar por la recuperación económica de un país, dijo, fue la pandemia del coronavirus, que obligó a paralizar la economía, especialmente la industria del turismo, fuente vital de ingresos para la isla.

El ex presidente recordó que "el país tuvo que cerrarse de manera intermitente en 2020 y 2021. Esto agravó la crisis económica que estuvo en curso durante años, lo que también resultó en una disminución de las divisas", dijo Rajapaksa.

"A pesar de que Sri Lanka, incluso entonces, ya atravesaba una crisis económica, me alegra haber podido salvar a la gente de la pandemia", indicó.

"Seguiré sirviendo en el futuro a mi patria, en la que nací, con lo mejor de mis fuerzas como lo hice antes", concluyó.