La "Lady Gaga vietnamita" sufre el declive de su carrera tras volverse activista

La cantante Mai Khoi, apodada como la Lady Gaga vietnamita, relató su experiencia como activista en uno de los países más restrictivos por su régimen comunista.

Mai Khoi cuenta con una exitosa carrera, sin embargo, desde 2016 ha ido en descenso debido a su presentación a las elecciones legislativas, criticando duramente el Gobierno comunista de Nguyen Phu Trong.

"Desde que me involucré en el activismo he perdido muchos fans. He sido aislada por el Gobierno y no puedo promocionar mis canciones. Mi música está prohibida en Vietnam, solo puedo hacer conciertos secretos o actuaciones online", explicó.

La intérprete de 36 años no había estado involucrada a ningún movimiento político, sino por su molestia con la censura al arte y la música que se vive en el país.

A pesar de que la ley permite la participación de personas ajenas al Partido Comunista, su incursión en la política se topó con las restricciones del régimen, que alegó motivos burocráticos para justificar el veto a su candidatura.

Tras este hecho y mantener una reunión con el ex presidente de EE.UU., Barack Obama, marcaron su descenso definitivo en la música, con irrupciones de la Policía en sus conciertos y la cancelación de sus espectáculos.

El año pasado Khoi recibió el premio Vaclav Havel por disidencia creativa ayudó a la cantante a salir adelante. "He tenido que mudarme mucho, en cuanto la Policía se entera de dónde vivo presiona al dueño de la casa. El premio ha sido la mayor satisfacción en estos años. Me da energía para seguir y creer más en mí misma", dijo.

La cantante también apuntó a Facebook por dejar de respetar la libertad de expresión y plegarse al régimen, luego que en enero pasado entrara en vigencia una ley de ciberseguridad para proporcionar los datos personales de disidentes.