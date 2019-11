Evo Morales advierte que puede volver "en cualquier momento"

Evo Morales, quien presentó hace una semana su renuncia a la Presidencia de Bolivia -luego de que la Policía y las FF.AA. le sugirieran dimitir para apaciguar la crisis que vive el país tras las cuestionadas elecciones de fines de octubre-, aseguró que sigue siendo mandatario hasta que la Asamblea Legislativa tome una decisión al respecto.

Según el dimitido mandatario, pese a que reconoció ya no sentirse la máxima autoridad del país, afirmó que juristas plantean que lo seguirá siendo hasta que no se acepte oficialmente su renuncia.

"Yo por supuesto no me siento presidente, porque ser presidente es hacer gestión (...) eso no lo estoy haciendo, por tanto personalmente no me siento presidente, aunque interpretaciones jurídicas digan que lo sigo siendo", manifestó en una extensa entrevista con la BBC.

Consutado sobre si considera alguna fecha para regresar al país altiplánico, reconoció que no, pero advirtió a sus detractores: "Voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a todos tus seguidores y a ti. Te voy a combatir desde Bolivia.

Intervención de EEUU...

Morales, quien se encuentra en México tras recibir asilo por "razones humanitarias", acusó que la gesta del "golpe politico cívico policial" en su contra también contó con la presunta intervención de Estados Unidos.

"Estaba en campaña contra mí la embajada de EE. UU. totalmente. Si estaba en campaña contra mí, cómo no va a participar en un golpe, aunque visiblemente no se ha visto", sostuvo, además de asegurar que el mismo embajador norteamericano le señaló que ellos dejarían de intervenir si Morales no se metía más en asuntos estadounidenses.

"Las FF.AA. de la noche a la mañana cambiaron"

En esa misma línea, agregó que también fue un golpe por parte de las Fuerzas Armadas, debido a que no corresponde que una institución solicite la dimisión de un gobernante.

"Nos ha sorprendido, que haya habido un comunicado de pedido de mi renuncia. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer eso, un cuerpo armado no pueden pedir mi renuncia", cuestinó.

"El 7 de agosto, día del aniversario de las Fuerzas Armadas, gritando al antiimperialismo, apoyando el proceso, cuestionando la política de la derecha, y de la noche a la mañana se cambian", reflexionó Morales.

Las protestas en Bolivia ya dejan 22 muertos y más de 500 heridos en enfrentamientos desde las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude: Una auditoría de la Organización de Estados Americanos señaló "graves irregularidades" y pidió repetir los comicios, tras lo cual Morales anunció el pasado domingo su renuncia a la Presidencia y viajó el lunes a México, en calidad de asilado.

Tras eso, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió el pasado martes la presidencia interina de Bolivia dos días después de la renuncia de Morales, en una sesión parlamentaria con la ausencia de los representantes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).