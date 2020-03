El gobernador de Sao Paulo, Joao Dória, hizo un llamado a los casi 46 millones de habitantes del estado a no escuchar al presidente Jair Bolsonaro y a quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Dória, del partido de centro PSDB, es un ex aliado del presidente brasileño y controla el estado más poderoso de ese país, donde ya van 98 muertos por Covid-19. En un video oficial, pide a los habitantes seguir el ejemplo de países europeos y hasta de EE.UU., donde Trump cambió su discurso. "La economía, la trabajamos y la recuperamos, pero no la vida de los que amamos. Quédate en casa", remata el video.

