Lula pide aplazar interrogatorio para asistir a audiencia con el papa Francisco

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva solicitó a la Justicia aplazar un interrogatorio previsto para la próxima semana al argumentar que tiene prevista una audiencia con el papa Francisco en la Santa Sede, confirmó este miércoles el instituto dirigido por el político.

El líder del Partido de los Trabajadores comunicó al juez federal Vallisney de Oliveira, del décimo tribunal Criminal Federal de Brasilia, su intención de viajar a Italia la próxima semana para una cita con Francisco, y, por ello, pidió aplazar un interrogatorio marcado para el próximo día 11 en una de las causas en que responde por corrupción.

La defensa de Lula explicó a la Justicia que el ex presidente tiene previsto visitar Italia entre el 12 y 15 de febrero, aunque precisó que el ex mandatario "no dejará de comparecer a ningún acto judicial para el cual su presencia sea obligatoria".

El ex jefe de Estado ha expresado en diversas ocasiones su admiración por el papa Francisco, quien el año pasado mandó una carta a Lula mientras cumplía una pena por corrupción en la sede de la Policía Federal de Curitiba, al sur de Brasil.

En el interrogatorio marcado para el próximo 11 de febrero, Lula deberá responder ante la Justicia por un presunto delito de corrupción pasiva, relacionado con la promulgación en 2009 de una prórroga de los incentivos fiscales para los fabricantes de coches a cambio de supuestos sobornos.

Las condenas de Lula

El ex mandatario pasó 580 en prisión y se encuentra en libertad provisional, está condenado en dos procesos por corrupción y tiene al menos otras siete investigaciones abiertas en su contra.

Además fue condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

La otra pena que pesa sobre Lula es de 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.