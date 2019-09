Lula rechazó propuesta de fiscales: "No cambio mi dignidad por mi libertad"

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple una condena por corrupción desde abril de 2018 en la cárcel, rechazó la posibilidad ofrecida por los fiscales de obtener la libertad bajo condiciones.

"No cambio mi dignidad por mi libertad", afirmó el ex mandatario a través de una carta escrita a mano, divulgada por sus abogados.

A íntegra da carta de Lula sobre o pedido de progressão de regime feito pelo MPF. pic.twitter.com/J6B6ojBzaw — Lula (@LulaOficial) 30 de septiembre de 2019

Lula da Silva rechazó la posibilidad de salir de la cárcel para trabajar y tener un régimen semiabierto -propuesta por la Fiscalía- al insistir en que su proceso y condena son ilegítimos.

"Quiero que sepan que no acepto cambalaches con mis derechos y mi libertad. Ya demostré que son falsas las acusaciones que me hicieron. Son ellos (los fiscales) y no yo los que están presos en las mentiras que le contaron a Brasil y al mundo", aseguró Lula.

Además, indicó que los fiscales deberían pedirle disculpas al pueblo brasileño por lo que le hicieron a la democracia y justicia. "Ante las arbitrariedades cometidas por los fiscales y por Sergio Moro, le corresponde ahora a la Corte Suprema corregir lo que está equivocado para que se haga justicia independiente e imparcial", agregó.

El ex mandatario asumió ser consciente de su decisión y afirmó: "No descansaré hasta que la verdad y la justicia vuelvan a prevalecer".

El abogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmó que hasta ahora no ha sido notificado por la Fiscalía sobre la posible progresión de la pena, para luego tomar las consideraciones del ex jefe de Estado.

Zanin explicó que Da Silva solo aceptará que la Corte Suprema analice los recursos que presentó desde el año pasado, donde pide que el proceso en su contra sea anulado por promover a personal judicial de imparcialidad dudosa.

Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras ser declarado culpable de recibir coimas a cambio de favores de la empresa OAS.