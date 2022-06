Canadá compensó a indígenas por arrebatar sus tierras hace un siglo

El Gobierno canadiense pagará a los siksika, un grupo indígena del oeste del país, 1.300 millones de dólares canadienses (unos 1.034 millones de dólares estadounidenses) en compensación por el robo de sus tierras hace más de un siglo.

El pago es parte de un acuerdo firmado este jueves por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el jefe tribal de los siksika, Ouray Crowfoot, en el territorio tradicional del grupo indígena, al este de la ciudad de Calgary.

El acuerdo de compensación, que, según el Gobierno, es uno de los mayores rubricados por Ottawa con un grupo indígena, permitirá que los siksika puedan adquirir hasta 465 kilómetros cuadrados de territorio, la misma cantidad que les fue sustraída en 1910.

Trudeau calificó el acuerdo con los siksika como histórico y dijo que "corrige un error del pasado cometido por el Gobierno de Canadá".

En términos similares se expresó Crowfoot, quien aseguró que "Canadá no está dando 1.300 millones de dólares a los siksika. Canadá está corrigiendo un error cometido hace más de siglo cuando ilegalmente tomó (465 kilómetros cuadrados de) tierras".

This settlement was only possible because of the community’s advocacy, leadership, and determination to restore what is rightfully theirs after generations of injustices. To them, we say: We are committed to working with you – as true partners – to build a better future.