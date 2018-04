Al menos nueve muertos por atropello masivo en Canadá

Acting Chief Peter Yuen: 9 people dead, 16 people injured. One man in custody, after incident involving vehicle on Yonge Street. ^js — Toronto Police (@TorontoPolice) 23 de abril de 2018

La policía de Toronto informó que mantiene detenido a un conductor que provocó un atropello masivo en esa ciudad canadiense, con un saldo de nueve muertos y 16 heridos.

De acuerdo a información entregada por la policía local en Twitter, el hecho ocurrió pasadas las 13:27 horas locales y hasta el momento se desconoce si fue un accidente o un acto deliberado.

La policía no ha proporcionado información sobre el conductor, que fue detenido 30 minutos después de que se produjese el incidente, cuyas causas no se han aclarado.

Imágenes ofrecidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, mostraban a al menos una persona atendida en la acera en las inmediaciones de la salida de una estación de metro.

Un testigo declaró a los medios locales que había visto en la acera donde se produjo el atropello los cuerpos cubiertos de cuatro personas.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó en Ottawa su consternación por el atropello y dijo que en las próximas horas podrá compartir más información sobre lo sucedido.

El incidente coincide con la celebración en Toronto de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón) que está tratando, entre otros temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista.

A closer look at the damage to the white van in the middle of the Police tape near Yonge at Sheppard. pic.twitter.com/MUhV02Zt3r — Farrah Merali (@FarrahMerali) 23 de abril de 2018