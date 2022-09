Kayla Lemieux, una profesora transgénero de un colegio en Toronto, Canadá se ha vuelto viral en las redes sociales debido a las grandes prótesis de pecho que usa durante sus clases.

Algunos de los estudiantes -en la etapa de enseñanza media- han compartido videos y fotos que muestran a la docente usando ropa ligera y semitransparente mientras enseña, lo que ha desatado intensos debates en las redes.

Some students have recorded images of the trans teacher at Oakville Trafalgar High School in Ontario, Canada and put them on social media: pic.twitter.com/QzsFtqauZq