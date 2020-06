Trudeau pidió que los policías utilicen cámaras corporales ante abusos

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, apoyó este lunes la adopción generalizada de cámaras corporales en las fuerzas policiales de Canadá mientras se multiplican las denuncias de abusos de agentes contra indígenas y otras minorías en el país.

Trudeau reveló durante su rueda de prensa diaria que ha discutido con la directora de la Policía Montada de Canadá, Brenda Lucki, la obligación de que los efectivos del cuerpo vayan dotados de cámaras corporales que capturen sus interacciones con el público.

El primer ministro canadiense añadió que realizará la misma solicitud a los jefes de Gobierno de las provincias de Canadá para que los cuerpos de policía provinciales y municipales también adopten el uso de cámaras corporales.

"Es algo que, en mi opinión, necesitamos hacer", dijo Trudeau.

Las palabras del primer ministro se producen después de que decenas de miles de canadienses participaran en los últimos días en manifestaciones en las principales ciudades del país en protesta por la muerte en Estados Unidos del afroamericano George Floyd y contra la brutalidad policial.

Floyd murió en Mineápolis el pasado 25 de mayo cuando un agente de Policía presionó su cuello con la rodilla durante casi nueve minutos. Su muerte ha provocado protestas generalizadas en Estados Unidos y otros países del mundo.

En Canadá, grupos indígenas han aprovechado para denunciar la brutalidad que sufren a manos de agentes de la Policía Montada, la policía federal que opera en las zonas rurales donde se concentra la población aborigen.

La semana pasada un agente de la Policía Montada en el territorio ártico de Nunavut fue capturado en vídeo utilizando su vehículo para golpear a un indígena antes de arrestarlo.

Durante el fin de semana, un jefe indígena, Allan Adam, denunció que él y su esposa fueron apaleados por agentes de ese cuerpo durante un control de tráfico en la provincia de Alberta. Imágenes dadas a conocer por Adam muestran su cara ensangrentada e inflamada por los golpes.

Precisamente este lunes, Trudeau se refirió al caso de Adam y dijo que las imágenes que se han dado a conocer son "muy preocupantes".

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, aseguró en Twitter que el Gobierno canadiense "está profundamente preocupado por el incidente" y que la población "necesita respuestas".

"Se realizará una investigación independiente que observaremos de forma estrecha", añadió Blair.

We are deeply concerned by the incident that took place in Fort McMurray. People across the country deserve answers. There will be an independent investigation, which we will be following closely.