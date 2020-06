Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubre parte del Caribe

Varios países de la región caribeña se han visto afectados este domingo por una enorme nube de polvo del desierto del Sahara, lo que ha provocado que las autoridades locales adviertan a las poblaciones de los riesgos, en especial a las personas con problemas respiratorios.

La Oficina Meteorológica de Barbados emitió para hoy una advertencia para la población, por la esperada presencia del polvo del Sahara sobre la isla y parte del Caribe Oriental.

Además, se emitió una advertencia específica para embarcaciones, que se produce cuando la visibilidad es menor de 5 kilómetros, lo que afecta a la seguridad de la navegación.

On June 16, 2020, @NOAA's #GOESEast 🛰️ captured this imagery of an expansive #DustPlume from the #Sahara Desert traveling west across the Atlantic. It's expected to reach the #Caribbean later this week, and may even reach parts of the U.S. next week.

More: https://t.co/W7FP26Pkn1 pic.twitter.com/Eq5ZVrlrnY