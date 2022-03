Álvaro Uribe advirtió que "no se pueden aceptar" los resultados de comicios legislativos en Colombia

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático, aseguró este sábado que "no se puede aceptar" el resultado de las elecciones legislativas tras la publicación ayer del escrutinio oficial del Senado que ha causado una polémica en el país.

Uribe, a cuyo partido le restaron 54.608 votos en el escrutinio, criticó que al izquierdista Pacto Histórico le hayan sumado cerca de 400 mil sufragios con respecto a los anunciados el domingo tras el cierre de la votación, así como los numerosos errores encontrados en los formularios E-14, donde los jurados electorales anotan los votos.

"Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E-14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo (el Pacto Histórico) en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado", expresó en Twitter el ex mandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Los E-14 a los que se refiere Uribe son los formatos que deben llenar los jurados de votación una vez terminan de contabilizar sufragios tras las elecciones y son además la base de los resultados del preconteo.

El conteo preliminar del domingo le daba al Pacto Histórico 2.302.847 votos en el Senado mientras que los resultados oficiales publicados el viernes por la Registraduría, con el 97 por ciento escrutado, le adjudicaban 2.692.999, es decir 390.152 votos más, siendo el partido con la mayor diferencia entre los dos datos.

Las proyecciones muestran que con este resultado el Pacto Histórico puede obtener 19 escaños en la Cámara Alta, tres más que los obtenidos en el preconteo del domingo y le restarían un puesto al Partido Conservador, que quedaría con 15; al oficialista Centro Democrático y a la Coalición Alianza Verde-Centro Esperanza, que bajarían a 13 cada uno.

Es por ello que el Centro Democrático señaló en un comunicado el viernes que es "inaceptable la situación de incertidumbre que genera la inexactitud de los resultados publicados hasta la fecha por la Registraduría", entidad que organiza las elecciones.

"La inclusión de 948.283 votos (de todos los partidos) en fase de escrutinio desborda la variación entre preconteo y escrutinio que históricamente ha sido del 0,5 por ciento y que en esta oportunidad es de más del 7 por ciento", expresó el partido uribista.

CRÍTICAS A LA REGISTRADURÍA Y NUEVO RECONTEO

El principal blanco de las críticas por lo ocurrido es el registrador nacional, Alexander Vega, cuya renuncia es pedida por representantes de diversos sectores del espectro político colombiano.

"Bien sea por incompetente o porque realmente hubo alteraciones graves en los resultados de Congreso, el registrador (...) debe renunciar. Las presidenciales necesitan un registrador ad hoc y que se tomen ajustes a la mayor brevedad", dijo Catherine Juvinao, representante a la Cámara electa del partido Alianza Verde.

Gustavo Bolívar, que fue la cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado y que con el triunfo mantendrá el escaño que tiene en el Congreso, aseguró que el uribismo está insinuando que la izquierda es autora "del fraude", por lo cual pidió a la Registraduría volver a contar los votos.

"El Centro Democrático viene sembrando cizaña de que el fraude viene de nosotros (...) Vamos a pedirle todos los partidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) que por favor ordene abrir todas las urnas para que se cuenten de nuevo todos los votos", expresó Bolívar, quien dijo que el Pacto Histórico aceptará el resultado de un eventual nuevo recuento.