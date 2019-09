El retorno a las armas anunciado por un grupo de ex líderes de las FARC "no es la respuesta" a la demora en la implementación de ciertos aspectos del acuerdo de paz en Colombia, dijo hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Tampoco lo es "la mano dura" que ha querido mostrar el gobierno en reacción a ese anuncio, agregó Bachelet en una conferencia de prensa ofrecida con motivo de haberse cumplido el pasado día 1 el primer año de su mandato.

Preguntada sobre el momento que atraviesa el proceso de paz en Colombia, dijo que espera que todas las partes implicadas puedan retornar a la "racionalidad" en esta cuestión y continuar con los esfuerzos de paz.

El que fuera número dos de las FARC, alias "Iván Márquez", cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció el jueves 29 de agosto en un vídeo junto con otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inician "una nueva etapa de lucha" armada.

Al anuncio, el presidente colombiano, Iván Duque, respondió asegurando que el regreso a las armas de ex jefes disidentes de las FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano, al que no reconoce como presidente y tacha de dictador.