Vivanco llamó a apoyar protestas en Cuba, "la más antigua dictadura militar latinoamericana"

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para las Américas de Human Rights Watch, llamó públicamente a apoyar las protestas en curso en Cuba, que calificó como "la más antigua dictadura militar latinoamericana".

El abogado chileno viene siguiendo con atención e informando hace varios días, a través de su cuenta en Twitter, sobre la situación de "asedio contra los miembros del Movimiento San Isidro".

Este viernes señaló que aplaude "la movilización pacífica de los artistas e intelectuales exigiendo respeto por las libertades públicas y los derechos humanos".

Aplaudo la movilización pacífica de los artistas e intelectuales cubanos exigiendo respeto por las libertades públicas y ddhh a la más antigua dictadura militar latinoamericana. Esto es histórico y hay que apoyarlo! https://t.co/fgKGIePKMt — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 28, 2020

El referido Movimiento San Isidro reúne a representantes del mundo del arte y la cultura -artistas, poetas, activistas LGBTI+, figuras del mundo académico y periodistas independientes-, y es una de las principales organizaciones opositoras al Gobierno cubano, actualmente presidido por Miguel Díaz-Canel; sucesor de Fidel y Raúl Castro.

El miércoles de la semana pasada, siete activistas iniciaron una huelga de hambre en La Habana como protesta por la condena a ocho meses de cárcel de un joven rapero, Denis Solís, a quien un tribunal consideró culpable de "desacato" por haber insultado a un policía que irrumpió en su casa, en un incidente que fue difundido en video en redes sociales.

Además de la liberación de Solís como reivindicación "irrenunciable", los activistas exigen que el Estado cubano cierre las tiendas en Moneda Libremente Convertible (dólares), en las que sólo se puede pagar en moneda extranjera y con tarjeta.

Estos comercios, generalmente menos desabastecidos que los tradicionales, fueron abiertos hace meses para paliar la escasez de divisas en Cuba, y han generado malestar en parte de la ciudadanía, al no estar sus productos al alcance de todos.

CRECIENTE ATENCIÓN INTERNACIONAL

A inicios de esta semana comenzaron a sucederse las reacciones fuera de la isla: Amnistía Internacional acusó que el Gobierno de Cuba "criminaliza" a los opositores del Movimiento San Isidro y "pretende censurar la expresión artística, lo que pone de manifiesto la represión constante que ejerce contra los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión en el país".

"Las autoridades pueden continuar hostigando, intimidando, deteniendo y criminalizando a artistas e intelectuales de pensamiento alternativo, pero no pueden encarcelar sus ideas", dijo AI.

Maykel Castillo, Carlos Manuel Álvarez y Luis Manuel Otero Alcántara; tres de los activistas que se mantenían en huelga de hambre en La Habana. (Foto: EFE)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que Washington "condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente", y llamó a que se desestime la "injusta sentencia" contra Denis Solís y se lo "libere sin condiciones".

"El régimen ha atacado repetidamente al señor Solís González, músico y miembro del Movimiento San Isidro (MSI), por ejercer su libertad de expresión al denunciar los continuos abusos contra los derechos humanos en Cuba", dijo el canciller de Donald Trump.

El miércoles un centenar de personas exigió frente a la Torre de la Libertad de Miami la liberación "inmediata" de Solís, con carteles en inglés y español que decían "Abajo la dictadura", "We want them alive" (Los queremos vivos) y "We want them free" (Los queremos libres).

En tanto, el Centro para una Cuba Libre solicitó a organizaciones internacionales y líderes mundiales interceder ante La Habana para que "cese el asedio y hostigamiento" a miembros del Movimiento San Isidro. Lo hizo en una carta que llevaba la firma de casi una veintena de reconocidos artistas y diplomáticos, entre ellos el jazzista cubano Paquito D'Rivera, el pintor Humberto Calzada y el ex embajador de Estados Unidos en Portugal, Honduras y Panamá Everett E. Briggs.

"PODRÍA DESEMBOCAR EN MANIFESTACIONES MAYORES"

En Chile, Patricio Fernández, fundador y ex director de The Clinic, y autor del libro "Cuba, viaje al fin de la revolucion", llamó a tener "ojo con el Movimiento San Isidro".

"Ahí se está gestando un espacio de resistencia cultural a la censura y las arbitrariedades del régimen que podría desembocar en manifestaciones mayores. Con tanta carencia, abusos y redes sociales, no sería raro que estallaran las protestas", alertó el también analista político.

Ojo con el @Mov_sanisidro en Cuba. Ahí se está gestando un espacio de resistencia cultural a la censura y las arbitrariedades del régimen que podría desembocar en manifestaciones mayores. Con tanta carencia, abusos y redes sociales, no sería raro que estallaran las protestas. — Patricio Fernández (@PatoFdez) November 24, 2020

"BANDIDOS", "PERSONAS DE BAJA CATADURA MORAL", "TÍTERES DE EEUU"

Según el diario estatal Granma, los 14 miembros de San Isidro que se concentraron en la vivienda de La Habana donde estaban también los huelguistas son "bandidos" y "personas de baja catadura moral", que "se prestan para servir como agentes de un gobierno extranjero, con el fin de promover el caos y alimentar la narrativa de la violencia y la represión, propalada por una financiada y articulada red de medios digitales y tradicionales".

"El espectáculo es muy similar al que, en otras oportunidades, han escenificado otros grupos mercenarios o títeres al servicio del Gobierno de Estados Unidos", dijo Granma, que calificó lo acaecido como un "show anticubano".

"¿Quién está detrás del show anticubano en San Isidro?", se preguntó el diario Granma.

El artículo también criticó las muestras de solidaridad expresadas por políticos de EE.UU. y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al asegurar que "lo que buscan a toda costa es desacreditar la trayectoria limpia y ejemplar de la Revolución".

Exigimos saber dónde están los 14 militantes del @Mov_sanisidro que protestaban pacíficamente por la liberación del rapero Denis Solis y fueron detenidos anoche en La Habana por el régimen cubano. La dictadura de #Cuba es responsable por sus vidas. https://t.co/gZNVmfLdkk — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 27, 2020

DESALOJO, ARRESTO y DISPERSIÓN

La noche del jueves, agentes del Estado desalojaron y arrestaron a los 14 activistas del Movimiento San Isidro -cinco de ellos en huelga de hambre- que permanecían en la vivienda de uno de ellos, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, en la calle Damas del barrio de San Isidro.

#URGENTE | Agentes de la dictadura irrumpieron en nuestra sede, golpearon salvajemente a nuestros compañeros, se los llevaron y desconocemos su paradero. Tememos por su integridad física #ATENTOS @mbachelet @JMVivancoHRW @Mariearenaps @CubanDefenders — Movimiento San Isidro (@Mov_sanisidro) November 27, 2020

El golpe nocturno fue favorecido por una misteriosa caída de Facebook en las redes móviles cubanas, que impidió a los activistas transmitirlo en directo.

"Montaron a todas las mujeres en patrullas diferentes y a los nueve hombres en el carro jaula. Alrededor había una turba de gente, más de 60 personas haciendo un acto de repudio, gritando consignas", contó a la agencia EFE Katherine Bisquet, poeta y activista que estaba en huelga de hambre cuando la policía irrumpió en la vivienda.

El Gobierno cubano justificó el desalojo forzoso de la vivienda apelando a una "violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales", según un comunicado difundido por medios estatales.

El texto argumenta que el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, último en incorporarse a la concentración de la calle Damas, violó el protocolo de cuarentena establecido para la pandemia de Covid-19, al ingresar en la casa el miércoles poco después de aterrizar en la isla procedente de Estados Unidos.

El régimen desalojó la vivienda de San Isidro donde estaban congregados los activistas. Acusó violación de los protocolos contra el coronavirus. (Foto: Granma)

Katherine Bisquet dijo que los activistas fueron liberados de madrugada, tras un par de horas, devolviéndoles la policía sus teléfonos móviles formateados e inactivos.

Los 14 activistas se encuentran en este momento dispersos, parcialmente incomunicados y sin una línea de acción clara. "Hasta que no pueda hablar con el resto no podemos hablar de un plan, una estrategia", dijo Bisquet a EFE.

Tras el desalojo, la mayoría está en sus domicilios, excepto la curadora Anamely Ramos y el propio Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanece en paradero desconocido tras rechazar recluirse en casa de una tercera persona, ya que su vivienda de la calle Damas fue clausurada por la policía.

CONCENTRACIONES PÚBLICAS

Sin embargo, no están solos. El viernes, decenas de artistas se concentraron espontáneamente frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para pedir una reunión con el ministro, Alpidio Alonso.

En protesta por el desalojo, decenas de artistas se congregaron este viernes frente a la sede del Ministerio de Cultura, en la capital cubana. (Foto: EFE)

"Esperamos que el ministro nos atienda para presentar una reclamación por cómo ellos han sido tratados, y también porque se amenazan las libertades artísticas de todos nosotros", dijo el portavoz del grupo, el dramaturgo Yunior García Aguilera.

Unos 150 artistas se concentran frente al Ministerio de Cultura para apoyar al Movimiento San Isidro 👉Los artistas han firmado una declaración en la que condenan "la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar” https://t.co/h4o1CdpsnL pic.twitter.com/n5JjsurHNr — 14ymedio (@14ymedio) November 27, 2020

La "Revolución de los aplausos", dicen en las redes. Más de un centenar de artistas cubanos siguen cercados frente al Ministerio de Cultura, exigiendo el fin de la represión, la censura y la libertad de sus colegas del Movimiento San Isidro #Cuba #MSI pic.twitter.com/qL5rrjUIGr — Mario J. Pentón 🇨🇺 (@MarioJPenton) November 28, 2020

"BASTA DE SILENCIO"

José Miguel Vivanco ha expresado que "la maquinaria de represión y censura establecida por Fidel y Raúl Castro en Cuba continúa completamente vigente".

"Está claro que la represión del régimen no tiene límites", señala el líder de Human Rights Watch.

El régimen cubano detuvo a los manifestantes pacíficos del @Mov_sanisidro que estaban realizando una huelga de hambre.



Está claro que la represión del régimen no tiene límites.



Tres de los ellos siguen detenidos. Se desconoce su paradero.



Exigimos su liberación inmediata. https://t.co/NaAfPp3D8H — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 27, 2020

En tanto, a través de redes sociales, el Movimiento San Isidro convocó esta noche a protestas sociales: "BASTA YA DE SILENCIO. ESTA ES LA HORA DE DAR TU APORTE PARA LIBERARNOS DE LA DICTADURA", invitaron.