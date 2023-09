Cuba acusa que permisividad de EE.UU. pudo "estimular" ataque a su embajada

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que "la conducta permisiva" de las autoridades estadounidenses frente a "acciones violentas" pudo "estimular" el ataque con bombas molotov que sufrió su embajada en Washington el pasado domingo.

El texto, que condena la "acción terrorista", afirma que Cuba "espera que el Gobierno de los Estados Unidos actúe en consonancia con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el interés de evitar la repetición de estos hechos".

"En los intercambios oficiales que sostiene la embajada con el departamento de Estado se ha alertado que la conducta permisiva de las agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos frente acciones violentas pueden estimular la comisión de hechos de esta naturaleza", indicó Exteriores.

En este sentido, el ministerio agregó que ha alertado en repetidas ocasiones a las autoridades estadounidenses sobre "el mensaje que se traslada" con la "actitud" del Gobierno estadounidense "frente a amenazas de este tipo contra la sede diplomática cubana".

A juicio del Gobierno cubano, el lanzamiento por parte de un individuo de dos bombas molotov fue un "ataque terrorista" de "grupos anticubanos", que "acuden al terrorismo ante la bancarrota moral de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar".

