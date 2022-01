El volcán de Tonga que provocó un tsunami desaparece tras violenta erupción

Imágenes satelitales muestran que el volcán de Tonga cuya violenta erupción provocó un tsunami en el océano Pacífico ha desaparecido prácticamente tras la explosión registrada el sábado, una de las más potentes en tres décadas.

Fotografías recientes del Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT) revelan que a raíz de la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apa sólo quedan dos pequeñas porciones de tierra sobre el nivel del mar.

Antes de la fuerte explosión, estas dos porciones que sobreviven -parte del cono del volcán submarino- eran mucho más grandes y estaban unidas por una lengua de terreno de hasta 1,2 kilómetros de ancho.

.@UNOSAT produced a preliminary assessment of the impact from #HungaTongaHungaHaapai volcano: https://t.co/hZ4vheqRwg

See a few extracts from the report, providing before and after comparisons using #Pleiades, #Sentinel2 and WorldView imagery. #TongaVolcano pic.twitter.com/XgzgPFycC3