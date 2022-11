Mauna Loa: Entró en erupción el volcán activo más grande del mundo

El volcán Mauna Loa de Hawái, el más grande del mundo que todavía permanece activo, entró en erupción este lunes por primera vez en casi 40 años.

La Agencia de Gestión de Emergencias hawaiana aseguró en Twitter que la erupción, de momento, se limita al área de la caldera del volcán y no presenta ningún riesgo para las comunidades que se encuentran en la base de la montaña.

Sin embargo, la misma agencia avisó que se han abierto algunos refugios como medida de precaución.

"Alrededor de la mitad de las erupciones registradas del Mauna Loa se han limitado a la zona de la caldera sin que supusieran ningún peligro para las poblaciones cercanas", explicó la oficina.

Mauna Loa began to erupt at 11:30 PM HST on Sunday. The eruption is currently confined to the summit, and there is no indication that magma is moving into either rift zone. HVO is closely monitoring. Follow @USGSVolcanoes for updates. Find webcams here: https://t.co/PCmuqZqpcB pic.twitter.com/dv6vJBsASo