Depresión tropical Grace sigue dejando lluvias intensas en un Haití golpeado por el terremoto

La depresión tropical Grace continúa este lunes arrojando intensas lluvias sobre partes de la República Dominicana y el sur de Haití, este segundo afectado el sábado por un potente terremoto que ha causado 1.419 muertos, mientras Fred tocó tierra esta tarde en la costa noroccidental de Florida y comenzó a debilitarse.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. indicó en su boletín de las 20.00 hora local que Grace se hallaba a 60 millas (95 kilómetros) al suroeste de la capital haitiana, Puerto Príncipe, donde, al igual que en República Dominicana, hay riesgo aún de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Grace presenta vientos máximos sostenidos de 35 mph (55 km/h) y se mueve en dirección oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 13 mph (20 km/h).

Se prevé su fortalecimiento en las próximas 48 horas y que recupere el estatus de tormenta tropical el martes.

Los meteorólogos alertaron sobre la posibilidad de que Grace se convierta en huracán o esté muy cerca de llegar a serlo a medida que se aproxime a la península del Yucatán, en México, el próximo miércoles.

Las provincias cubanas de Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, y Camaguey, así como las islas Caimán, se hallan bajo aviso de tormenta tropical (paso del sistema en 36 horas), y está vigente una vigilancia de tormenta tropical para toda la costa de Haití y Jamaica.

El centro de Grace continuará moviéndose cerca o sobre la península del tiburón, en Haití, para luego seguir el martes entre Jamaica y el sureste de Cuba y las Islas Caimán por la noche y alcanzar la península del Yucatán durante todo el miércoles, señalaron los meteorólgos.

Por otro lado, el centro de la tormenta tropical Fred tocó tierra este lunes en Cabo San Blas, en la costa noroccidental de Florida, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (100 km/h), mientras que cerca de Bermudas se formó la tormenta tropical Henri.

Fred continúa desplazándose tierra adentro y está situada a 15 millas (25 km) al sur de Marianna, en Florida.

Se ha debilitado tras tocar tierra y presenta vientos máximos sostenidos de 50 mph (85 km/h) mientras avanza en dirección nornoroeste con una velocidad de traslación de 10 mph (17 km/h).

En la zona noroeste de Apalachicola, localidad en la parte septentrional del litoral floridano del Golfo de México, se han registrado fuertes lluvias y, de acuerdo al diario local Tallahassee Democrat, miles de personas se han quedado sin energía, ante el embate de las lluvias.

Las precipitaciones que arroja Fred a su paso van a afectar no solo a Florida, sino al sureste de Alabama, el oeste y el norte de Georgia y el oeste de las Carolinas, y a partir del miércoles a los estados de EE.UU. en la costa central del Atlántico.

Se espera que la tormenta se degrade a depresión tropical temprano en la mañana del martes.

