Huracán Dorian arrastró 15 kilos de cocaína a playas

La policía de Cocoa Beach, en Florida, EE.UU. advirtió que el huracán Dorian "arrastró" 16 envases con cocaína a sus costas, los que contenían 15 kilos de droga.

En dos playas encontraron los paquetes avaluados en más de 300 mil dólares, sobre 200 millones de pesos chilenos.

"Existe la posibilidad de que venga más por tierra. Especialmente ahora con estas condiciones. Podría llegar de cualquier parte", señalaron los policías a medios locales.

Dorian dejó 20 fallecidos tras su devastador paso por Bahamas.

Police are asking beachcombers in the aftermath of Hurricane Dorian to be cautious about suspicious packages. https://t.co/kt1gBUzAux