Al menos 47 muertos y millones sin electricidad por tormenta invernal en EE.UU.

Al menos 47 personas han muerto y millones de residentes siguen este viernes sin suministro de electrididad o de agua corriente tras dos tormentas invernales que han cubierto de nieve y hielo desde Texas hasta el norte de Ohio.

Al menos cinco personas han fallecido intoxicadas con monóxido de carbono por el uso de calefactores por combustión en ambientes sin la ventilación necesaria y otras 17, según The Washington Post, han muerto por exposición al frío.

A boy who fell through ice, a woman who lost power: 47 deaths tied to winter storms — and counting https://t.co/j4CcYhvkO9