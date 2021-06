Supremo de EEUU salvó por tercera vez la reforma sanitaria de Obama

El Tribunal Supremo de EE.UU. salvó este jueves la reforma sanitaria de 2010, conocida como "Obamacare", al fallar en contra de una coalición de 17 estados conservadores liderados por Texas que argumentaban que partes de la ley eran inconstitucionales.

Se trata de la tercera vez que la máxima instancia judicial de EE.UU. rechaza los intentos de revertir la ley estrella del ex presidente demócrata Barack Obama (2009-2017), aprobada en el Congreso en 2010, que amplió la cobertura sanitaria a millones de estadounidenses.

Los defensores de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), su nombre oficial, habían mostrado su preocupación por su futuro dada la mayoría conservadora en el Supremo estadounidense después de las últimas nominaciones por parte del ex presidente republicano Donald Trump (2017-2021).

Sin embargo, el voto se saldó con la mayoría más amplia registrada en los tres desafíos legales: siete votos frente a dos, y con dos de los magistrados escogidos por Trump, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, expresando su respaldo a la legislación.

En 2012, el resultado fue más apretado (5-4), y, en 2015, fue de seis a favor y tres en contra.

La derogación del "Obamacare" habría implicado que más de 20 millones de estadounidense se quedaran sin cobertura sanitaria, según el centro de estudios Urban Institute.

Aunque en su momento fue muy criticada por los republicanos, una vez en vigor muchos estados conservadores vieron cómo los ciudadanos, especialmente los de bajos recursos, dieron la bienvenida a la iniciativa ya que facilita acceder a cobertura sanitaria a unos precios más bajos que los de las aseguradoras privadas.

Asimismo, permite que los hijos hasta los 26 años puedan seguir bajo el seguro médico de sus padres, algo que previamente concluía a los 20 años.

Como consecuencia, y según la encuesta de la aseguradora Kaiser Foundation, la opinión favorable del "Obamacare" ha crecido de manera sostenida y ha pasado de contar con una visión favorable del 41% de los estadounidenses en 2010 al 53% a 2021.

En este contexto, hubo un silencio significativo por parte de los republicanos y no se escucharon voces críticas con la decisión del Supremo, mientras que han sido muchos los representantes demócratas que la celebraron.

A big win for the American people.



There’s no better day than today to sign up for quality, affordable health care at https://t.co/gRX1fGFEzj.



With millions of people relying on the Affordable Care Act for coverage, it remains, as ever, a BFD. And it’s here to stay. https://t.co/5GPl9aR8uB