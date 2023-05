Casa Blanca logró "principio de acuerdo" para elevar el techo de deuda

La Casa Blanca y los republicanos alcanzaron este sábado un "principio de acuerdo" para elevar el techo de deuda y evitar que Estados Unidos entre en suspensión de pagos, confirmaron el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

"Acabo de hablar por teléfono con el presidente. Después de que perdió el tiempo y se negó a negociar durante meses, hemos llegado a un principio de acuerdo que es digno del pueblo estadounidense", adelantó McCarthy en un mensaje a través de redes sociales.

Minutos después, en una breve comparecencia ante la prensa, el republicano aseguró que el acuerdo recoge una "histórica" reducción del gasto público y reformas que "sacarán a las personas de la pobreza y las incorporará a la fuerza laboral".

Además recalcó que no contiene nuevos impuestos ni nuevos programas del gobierno.

"Tenemos todavía mucho trabajo que hacer esta noche para acabar todo el texto" del acuerdo, advirtió el líder de los republicanos en el Congreso, quien no quiso responder a las preguntas de la prensa porque primero quería contarles a los legisladores de su partido los detalles del preacuerdo, contó.

Una vez redactado el proyecto de ley, McCarthy hablará con Biden "mañana por la tarde" antes de publicarlo, que se votará el miércoles 31.

Cuando se finalice el acuerdo y se apruebe en las cámaras, se pondrá fin a un periodo de fuerte confrontación entre demócratas y republicanos, que llevaban meses intentando sin éxito acercar posturas sobre este tema.

Una hora después de la comparecencia de McCarthy, el presidente Biden publicó un comunicado en el que reconoció que el principio de acuerdo contiene concesiones de los demócratas, pero mantiene las "prioridades clave" de su gobierno.

"El acuerdo representa un compromiso, lo que significa que no todos obtienen lo que quieren. Esa es la responsabilidad de gobernar", afirmó.

"Es un importante paso adelante que reduce el gasto mientras protege programas críticos para los trabajadores y hace crecer la economía para todos", añadió Biden.

El mandatario además instó "encarecidamente a ambas cámaras a que aprueben el acuerdo de inmediato".

