Coca–Cola salió a aclarar: "No tenemos interés en la marihuana"

Luego de que se revelara la información de que Coca-Cola estaba presuntamente trabajando en una nueva fórmula de bebida con cannabis, la multinacional salió a aclarar que "no tenía interés en la marihuana".

A través de un comunicado, la empresa aseguró que no tenían "interés en la marihuana o el cannabis. Como otros actores en la industria de las bebidas, estamos observando de cerca el rápido crecimiento del CBD (un componente NO psicoactivo de esta planta), como ingrediente de las bebidas funcionales. Aún no se han tomado decisiones al respecto".

Cabe señalar que el CBD o cannabidiol es uno de los componentes de la planta de la marihuana y no tiene efectos psicoactivos, a diferencia del tetrahidrocannabinol.

En los últimos años, varias empresas han comenzado a comercializar bebidas con esa sustancia y, en el caso de Coca-Cola, esos productos estarían diseñados principalmente para reducir inflamaciones y dolores.