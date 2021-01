Amnistía Internacional le pide a Joe Biden cerrar el penal de Guantánamo

Amnistía Internacional (AI) le pidió al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, de acuerdo a un informe divulgado por AI América este miércoles.

Como recuerda AI, en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Munich en 2009, Biden dijo a su audiencia: "Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo".

"Una docena de años después, mientras se dispone a entrar en la Casa Blanca como presidente, Biden tiene la oportunidad de hacer realidad aquellas palabras. No debe dejarla pasar", dijo AI en su informe.

Además, pidió a la nueva administración encabezada por Biden dar "prioridad" y "recursos" al cierre de este penal ubicado en la base naval que Estados Unidos mantiene en el territorio de Guantánamo, en Cuba.

El informe documenta un catálogo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los detenidos en el campamento, "donde las víctimas de la tortura son retenidas con una atención médica inadecuada, por tiempo indefinido y en ausencia de juicios justos", expresó la organización en un comunicado.

AI insistió en que es necesaria "una nueva urgencia y energía" comprometidas con la verdad, la rendición de cuentas y las compensaciones, además del reconocimiento de que la actividad de este centro de detención debe cesar.

