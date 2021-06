EEUU se unió para conmemorar el fin de la esclavitud con marchas y música

Con marchas, música y barbacoas, miles de personas se unieron este sábado en Estados Unidos para celebrar el "Juneteenth", una fecha que conmemora el fin de la esclavitud de la comunidad afroamericana y que el presidente estadounidense, Joe Biden, acaba de declarar festivo nacional.

La declaración del feriado supone un espaldarazo para las reivindicaciones de la comunidad negra, pero algunos activistas temen que se quede en un gesto simbólico y este sábado pidieron al Congreso que apruebe cuanto antes leyes para reformar la Policía y proteger su derecho al voto.

A pesar de lo que queda por hacer, la música, los bailes y los colores se apoderaron de la marcha de Washington D.C., que discurrió con ambiente festivo y en la que algunos asistentes llevaban camisetas negras con la frase "¡No puedo respirar!" que el afroamericano George Floyd pronunció antes de morir.

Su asesinato el año pasado desató una ola de protestas que conmovió al país y provocó un gran debate que acabó esta semana con la aprobación de una ley para declarar festivo nacional el "Juneteenth", un juego de palabras con el mes de junio y la pronunciación de 19 en inglés.

Para el afroamericano Jordan Younger, la creación del feriado muestra que EE.UU. va en "buena dirección" y entiende mejor "la realidad" de la comunidad negra.

"Estados Unidos se construyó sobre las espaldas de los esclavos y eso es algo que hay que reconocer", dijo a Efe Younger, originario de Oakland (California) y que celebra por primera vez el "Juneteenth" en la capital de EE.UU., aunque es una jornada que lleva toda su vida comemorando.

Su origen se remonta al 19 de junio de 1865, cuando un general de la Unión informó a 250.000 esclavos en Texas que habían sido liberados dos años antes por una orden del entonces presidente Abraham Lincoln.

Hasta entonces los esclavos no sabían que eran libres porque los esclavistas de Texas se habían negado a obedecer la orden de Lincoln.

Desde entonces, la comunidad negra de EE.UU. ha forjado sus propias tradiciones en torno a esa fecha: bailes, picnics y barbacoas con deliciosos platos de pollo con waffles.

Los servicios religiosos también son parte de esta tradición y fueron parte de las celebraciones. Por ejemplo, en Washington D.C., un grupo de manifestantes se unió en un corro para rezar.

Su objetivo era "dar gracias por este maravilloso día y por lo que significa" para la comunidad negra, dijo a Efe la afroamericana Ryagan Rogers, quien estudió en la universidad de Howard en Washington y ahora forma parte de una organización para promover el arte y la cultura negros.

Entretanto, el ritmo lo puso la banda de música Long Live Go Go, que a bordo de un camión lanzaba caramelos mientras tocaba "go-go", un tipo de música funk originaria de Washington y asociada a su comunidad negra.

El camión lucía una pequeña pancarta para pedir reformas en la Policía y otra para reclamar una vivienda accesible. Además, en un momento de la marcha, los integrantes de Long Live Go Go pidieron a los asistentes que contacten a sus representantes en el Senado para que se "dejen de bloquear los votos negros".

El derecho al voto es uno de los asuntos más importantes para la comunidad negra, a la que se le negó ese derecho durante décadas y que ha visto cómo en los últimos meses los republicanos han aprobado varias leyes para restringirlo.

Otro de los asuntos prioritarios para los afroamericanos es la reforma de los departamentos locales de Policía, acusados de usar de manera desproporcionada la fuerza contra las minorías raciales del país y que han sido sometidos a un mayor escrutinio desde la muerte de Floyd.

Su hermano, Terrence Floyd, inauguró en Nueva York un busto de George Floyd de casi 2 metros de altura y que fue diseñado por el artista Chris Carnabuci.

Terrence Floyd reacts during the unveiling of his brother George Floyd's statue as part of Juneteenth celebrations in Brooklyn, New York.