Departamento de Justicia examinará si el FBI espió la campaña de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este domingo que examinará si esa agencia o el FBI espiaron con motivos políticos la campaña electoral del actual presidente, Donald Trump, después de que este exigiera una investigación al respecto para determinar si su predecesor, Barack Obama, actuó indebidamente.

El vice fiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, pidió al inspector general del Departamento de Justicia que revise ese asunto pocas horas después de que Trump exigiera en Twitter una investigación interna sobre el tema.

"Si alguien se infiltró o vigiló a los participantes de una campaña electoral por motivos inadecuados, tenemos que saberlo y tomar las medidas adecuadas", dijo en un comunicado Rosenstein, que tiene responsabilidad sobre la investigación de la trama rusa dado que el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, se inhibió de ella.

En concreto, Rosenstein pidió al inspector general que amplíe una pesquisa interna para "incluir una determinación sobre si hubo alguna negligencia o motivación política en cómo el FBI condujo su investigación de contrainteligencia de las personas sospechosas de haberse relacionado con los agentes rusos que interfirieron en las elecciones de 2016".

Así lo indicó en un comunicado la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, quien añadió que el inspector general "consultará con el fiscal federal de EE.UU. correspondiente si hay alguna prueba de una potencial conducta criminal".

El anuncio del Departamento de Justicia responde así a las presiones de Trump, quien lleva varios días denunciando que el FBI o el Departamento de Justicia se infiltraron en su campaña electoral por orden de Obama, una acusación que ha hecho varias veces en el pasado sin aportar pruebas.

"Exijo, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia examine si el FBI/DOJ (siglas del Departamento de Justicia) infiltró o vigiló la campaña de Trump por Motivos Políticos, ¡y si alguna de esas peticiones o solicitudes las hizo gente de la Administración de Obama!", tuiteó hoy Trump.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!