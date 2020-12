El fiscal general de Trump se va de la Casa Blanca a pocos días de dejar el poder

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dejará su cargo el próximo 23 de diciembre, según anunció en una carta que publicó el presidente saliente, Donald Trump, con el que ha mantenido una tensa relación.

"Acabo de tener una reunión muy agradable con el fiscal general Bill Barr en la Casa Blanca. Nuestra relación ha sido muy buena, ¡ha hecho un trabajo excelente! Según la carta, Bill se irá justo antes de Navidad para pasar las vacaciones con su familia", dijo Trump en el tuit.

El mandatario también anunció que el actual vicefiscal general, Jeff Rosen, asumirá las riendas del Departamento de Justicia en ausencia de Barr, mientras que Richard Donoghue ascenderá a número dos.

Rosen ocupará el cargo de fiscal general interino por poco menos de un mes, ya que el presidente electo, Joe Biden, asumirá el poder el 20 de enero.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM