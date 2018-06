Ex jefe de campaña de Trump fue enviado a prisión

El ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, fue enviado a prisión preventiva por "acabar con la confianza" de la jueza Amy Berman Jackson, en el marco de la investigación por la denominada "trama rusa".

Durante una audiencia, Jackson comunicó a Manafort que había "abusado de la confianza" depositada en él, quien mantenía arresto domiciliario desde octubre pasado.

El fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, acusó a Manafort de obstruir a la justicia por haber tratado de influir en las declaraciones de dos testigos en relación a su caso.

Mueller también atribuyó los dos nuevos delitos a Konstantin Kilimnik, el hombre de confianza de Manafort en Ucrania y vinculado directamente con el Kremlin, que se vio afectado por primera vez en la instrucción del caso.

Ambos trataron supuestamente de persuadir "de manera corrupta" a dos testigos entre febrero y abril para influir en los testimonios oficiales en relación al caso ante el tribunal federal del Circuito del Distrito de Columbia.

Manafort encara en los próximos meses dos juicios ante dos cortes en las que se ha declarado no culpable: Uno fijado para el 24 de julio en Virginia y otro que se iniciará el 17 de septiembre en Washington, apenas dos meses antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Ironía presidencial

Este viernes, justo antes de conocerse la decisión de la jueza, Trump aseguró que Manafort "no tiene nada que ver con nuestra campaña"; posteriormente la calificó de "muy injusta" e ironizó sobre la misma: "No sabía que (Manafort) era el jefe de la Mafia".

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!