Jefe de gabinete de Trump presionó para investigar supuesto fraude electoral

El jefe de gabinete del expresidente Donald Trump, Mark Meadows, presionó al Departamento de Justicia de EE.UU. para que investigara múltiples teorías infundadas de fraude electoral en los últimos comicios pocas semanas antes de la investidura del presidente electo, Joe Biden, informó este sábado The New York Times.

Cinco correos electrónicos obtenidos por el medio fechados en diciembre de 2020 y enero de 2021 que se intercambiaron Meadows y el entonces fiscal general en funciones de EE.UU., Jeffrey Rosen, muestran que el jefe de gabinete solicitó que se indagaran varias supuestas formas de fraude electoral que circulaban por las redes sociales.

Entre ellas, una acusación en la que se argumentó que las máquinas que registraban los votos en los comicios presidenciales del pasado mes de noviembre estaban siendo controladas de forma remota desde Italia a través de tecnología militar con la que se cambiaban votos a favor de Trump para que reflejara sufragios para Biden.

El Times señaló que tanto los correos electrónicos como personas cercanas a Rosen indicaban que rechazó investigar las teorías de fraude electoral que pidió Meadows.

