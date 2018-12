Trump contrata a indocumentados para limpiar su club, según NYT

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emplea a inmigrantes "sin papeles" para limpiar y otros servicios en el club que el magnate tiene en el estado de New Jersey (EE.UU.), según develó este jueves el New York Times.

En un extenso reportaje, el rotativo recogió el testimonio de dos mujeres que han trabajado o trabajan en el exclusivo club de golf del empresario en Bedminster (New Jersey), donde Trump pasa varios días al año y su hija Ivanka se casó con Jared Kushner, ambos ahora asesores presidenciales.

Victorina Morales, una de las entrevistadas, emigró de Guatemala en 1999 y consiguió papeles de forma ilegal para permanecer en EE.UU. y seguir trabajando, de acuerdo con su testimonio.

Tras una primera estancia en California, se mudó a New Jersey, donde en 2013 conseguiría un puesto como limpiadora en el club de golf del empresario, un empleo que sigue desempeñando a día de hoy, aunque es consciente de que la revelación de esta historia puede suponer su despido.

Morales, entre otras tareas, se ha encargado de limpiar la residencia del mandatario, su ropa interior, las camisas o las sábanas y las toallas de los Trump. Ropa que tenía que ser lavada con un detergente especial y en una lavadora aparte, debido a la "meticulosidad del presidente".

"¿Es posible que este señor piense que tenemos papeles?"

Otra de las limpiadoras entrevistadas, Sandra Díaz, que ya no trabaja para el club de golf, recuerda que en una ocasión Trump le dio un billete de 100 dólares como propina por su buen trabajo limpiando el polvo.

"Hiciste un muy buen trabajo", asegura Díaz que le dijo Trump, aunque posteriormente ese año el magnate entró en cólera porque encontró manchas naranjas en el cuello de una de sus camisas blancas, restos del maquillaje que emplea el empresario, según la limpiadora.

En otro momento, recuerda Morales, Trump se acercó a ella en su carrito de golf mientras limpiaba unos cristales y, viendo que ella era demasiado baja y no llegaba a la parte superior de los vidrios, el magnate se bajó del vehículo, agarró su bayeta, y lo hizo él mismo.

El periódico examinó los supuestos papeles ilegales entregados por ambas limpiadoras y constató algunas irregularidades en los certificados, aunque les sirvieron para conseguir sus puestos de trabajo, en tanto que el club de golf de Trump no utilizó un sistema para verificar su autenticidad.

La Casa Blanca se negó a comentar la información pero el grupo empresarial de Trump sí respondió al Times que "si un empleado envió documentación falsa en un intento de evadir la ley, será despedido de inmediato".

Las limpiadoras -que acudieron al New York Times a través de un abogado- cuestionan que el presidente no supiera de su situación irregular en el país: "Yo me pregunto, ¿es posible que este señor piense que tenemos papeles? Sabe que no hablamos inglés. ¿Cómo no se le podría pasar por la cabeza?", inquiere Morales.

Trump: Si no fuera por la trama rusa "mi aprobación estaría en el 75 por ciento"

En paralelo, el presidente Donald Trump se jactó este jueves de contar con un 50 por ciento de aprobación entre los votantes -su mejor resultado hasta la fecha-, pero lamentó que si no fuera por la "falsa" investigación de la llamada trama rusa este respaldo llegaría hasta el 75 por ciento.

"Si no fuera por la falsa Caza de Brujas Rusa, y con todo lo que hemos conseguido en los casi dos últimos años (reducción fiscal y normativa, jueces, el Ejército, Veteranos, etc), mi tasa de aprobación estaría en el 75 por ciento en vez del 50 por ciento divulgado por Rasmussen", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!