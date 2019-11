Trump ofreció ayuda a México para "borrar de la faz de la tierra" a los grupos narco

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció apoyo militar a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para combatir a los cárteles de la droga en su país.

"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre la GUERRA contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

Trump aseguró que si el Gobierno mexicano solicita ayuda "para limpiar estos monstruos", Estados Unidos está "listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva".

....monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!