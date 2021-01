Trump pidió votos a la autoridad electoral de Georgia para anular la victoria de Biden

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, pidió al secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, que "buscara" los votos que fuesen necesarios para anular la victoria en ese estado del mandatario electo, el demócrata Joe Biden, según informó este domingo The Washington Post.

El rotativo publicó en su web extractos de audio de una conversación de más de una hora entre Trump y Raffensperger, la máxima autoridad electoral de Georgia y que, igual que el gobernante, pertenece al Partido Republicano.

En la conversación, Trump halagó a Raffensperger para luego rogarle que actúe, pero ante su negativa, lo amenazó con llevarlo ante la Justicia y presentar cargos criminales en su contra, al mismo tiempo que le avisó de que estaba corriendo un "gran riesgo" al no aceptar sus peticiones.

