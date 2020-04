El ex presidente Barack Obama (2009-2017) oficializó, mediante un video grabado en su casa, su apoyo a la candidatura presidencial de Joe Biden de cara a las elecciones de noviembre. "Si hay algo que hemos aprendido, como país, en momentos de gran crisis, es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro Gobierno nacional", dijo Obama, que resaltó a Biden como un "tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia, la honestidad y la humildad; empatía y gracia". "Elegir a Joe como mi vicepresidente fue una de las mejores que he tomado, y se convirtió en un amigo cercano", agregó el ex mandatario.

LEER ARTICULO COMPLETO