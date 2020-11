Biden anunció un equipo de comunicación para la Casa Blanca formado solo por mujeres

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo un equipo de comunicación para la Casa Blanca, que por primera vez en la historia del país estará integrado únicamente por mujeres, entre ellas una latina.

"Estas mujeres diversas, experimentadas y talentosas demuestran el compromiso continuo del presidente electo Biden para construir una administración a semejanza de EE.UU., y está listo para ofrecer resultados a las familias trabajadoras desde el día uno", señaló un comunicado del equipo de transición de Biden y de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Como futura portavoz de la Casa Blanca ha sido elegida la veterana Jennifer Psaki, que trabajó en la Administración de Barack Obama (2009-2017), de la que Biden fue vicepresidente, en varios puestos como directora de Comunicaciones de la mansión presidencial y como portavoz del Departamento de Estado.

Ha participado en tres campañas presidenciales, la primera de ellas la de John Kerry en 2004, donde fue subsecretaria de prensa, además de haber servido como portavoz en el Comité de Campaña Demócrata del Congreso en 2006.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles. For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women. https://t.co/SjWAWJg941

Junto a Psaki estará como subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca Karine Jean Pierre, nacida en Martinica y de padres haitianos.

Jean Pierre ha sido hasta ahora jefa de gabinete de la campaña de Harris y en el pasado se desempeñó como comentarista política en los canales NBC y MSNBC, además de servir como directora regional para Asuntos Políticos en la Casa Blanca de Obama.

Al mando del equipo de Comunicaciones de la mansión presidencial estará Kate Bedingfield, como directora, y Pili Tobar, como subdirectora.

Bedingfield, otra veterana de la Administración de Obama, es colaboradora de Biden desde hace tiempo y, de hecho, ha servido como directora de Comunicaciones de su campaña electoral.

Tobar, originaria de Florida (EE.UU.) y criada en Guatemala, también ha trabajado para la campaña de Biden y Harris como directora de Comunicaciones para Coaliciones. Anteriormente, sirvió como subdirectora del grupo America's Voice, donde defendió los derechos de los inmigrantes, y fue también responsable de Medios Hispanos del líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, entre otros.

Asimismo ha sido directora nacional de Medios Hispanos del Comité Nacional Demócrata, y jefa de Comunicaciones del Latino Victory Project.

Al frente del equipo de comunicación de la primera dama, Jill Biden, estará Elizabeth E. Alexander, que ha sido asesora de la campaña del presidente electo.

Por su parte, las afroamericanas Ashley Etienne y Symone Sanders han sido elegidas como directora de Comunicaciones y portavoz de Harris, respectivamente.

Etienne tiene experiencia como directora de Comunicaciones y asesora sénior de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y fue la primera mujer de color en acceder a este cargo.

Asimismo trabajó como asistente especial de Obama durante su Presidencia, y también fue directora de Comunicaciones para el Gabinete de esa Administración.

Sanders se convirtió en 2016 en la secretaria de prensa más joven al desempeñar este puesto en la campaña presidencial del senador izquierdista Bernie Sanders. En el pasado ha sido también comentarista política de la CNN.

En el comunicado, Biden subrayó que "comunicar directamente y con verdad al pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, y se confiará a este equipo la responsabilidad tremenda de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca".

Por su parte, Harris recordó que el país afronta retos sin precedentes como la pandemia, una crisis económica, el cambio climático y la injusticia radical.

"Para vencer a estos desafíos, necesitamos a gente que se comunique clara, honesta y de forma transparente con el pueblo estadounidense", indicó la vicepresidenta electa.

Our country is facing unprecedented challenges and to overcome them we need to communicate clearly, honestly, and transparently with the American people. This experienced, talented, and barrier-shattering team will do just that.https://t.co/uym5h93UUZ