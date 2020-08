El ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden criticó duramente este jueves la gestión de la pandemia de Covid-19 de su rival en las elecciones del próximo noviembre, el presidente Donald Trump, y prometió guiar al país para que salga de esta "temporada de oscuridad".

"El presidente ha fracasado en su deber más básico para con Estados Unidos. Ha fracasado a la hora de protegernos, y queridos estadounidenses, eso es imperdonable" dijo Biden.

We can't afford another four years of Trump.#DemConvention pic.twitter.com/en1q6O1lGV