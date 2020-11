Con el comienzo de la transición, el equipo de Biden anuncia reuniones con los funcionarios de Trump

El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que en "los próximos días" empezará reuniones con los funcionarios del Gobierno de Donald Trump para hacer efectiva la transferencia de poder a la que el mandatario saliente acaba de dar el visto bueno.

"En los próximos días, los funcionarios de transición comenzarán a reunirse con funcionarios federales para discutir la respuesta a la pandemia, tener información detallada de nuestros intereses de seguridad nacional", dijo en un comunicado el director ejecutivo del equipo de transición de Biden, Yohannes Abraham.

El demócrata también aseguró que en esas reuniones buscarán "obtener una plena comprensión de los esfuerzos de la Administración Trump de vaciar las agencias gubernamentales".

Este anuncio llegó minutos después de que Trump indicara que daba luz verde a la transferencia de poder a Biden tras un bloqueo de tres semanas desde las elecciones, aunque sigue sin reconocer abiertamente su derrota.

"Quiero agradecer a Emily Murphy en GSA (la Administración General de Servicios) por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y objeto de abusos -y no quiero ver que esto le pasa a ella, su familia o a empleados de GSA. Nuestro caso continúa FUERTEMENTE, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos", tuiteó Trump.

"Sin embargo -siguió-, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que tengan que hacer respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo".

El anuncio del todavía presidente llegó también poco después de que Murphy certificó la victoria de Biden, un trámite necesario para que los demócratas puedan tener acceso a recursos clave para llevar a cabo la transición para gobernar.

En el comunicado del equipo de Biden, Abraham constató que la decisión de la GSA "proporciona a la administración entrante los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo una transferencia de poder sin problemas y pacífica".

"La decisión de hoy es un paso necesario para comenzar a abordar los desafíos que enfrenta nuestra nación, incluido el control de la pandemia y la recuperación de nuestra economía. Esta decisión final es una acción administrativa definitiva para comenzar formalmente el proceso de transición con las agencias federales", enfatizó.

Pese a carecer hasta ahora de los recursos gubernamentales para trabajar en la transición de poder, el equipo de Biden había empezado ya a trazar una estrategia propia frente a la pandemia del Covid-19 y a formar su futuro gabinete con varios nombramientos.

We have gathered the most respected and qualified individuals to serve during our first National Security appointments. This group will put us on a path to restore our relationships abroad, and renew our safety here at home.pic.twitter.com/geWIRirste