El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá a la ceremonia de investidura del mandatario electo Joe Biden que se realizará el próximo 20 de enero en Washington.

Su confirmación ocurre dos días después de que simpatizantes de Trump asaltaran el Capitolio en un violento intento por evitar la ratificación de Biden como nuevo presidente del país norteamericano.

Ayer, por primera vez, Trump reconoció que habrá una nueva administración aunque no proclamó como ganador al líder demócrata.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.